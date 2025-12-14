Найденов се похвали с 8 постижения на ЦСКА 1948, накарал “футболните хора” да стават в 6 ч. сутринта

Основният спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се похвали с 8 постижения на неговия отбор през есенния полусезон. Ето какво написа бизнесменът в социалните мрежи:

“Тегава ще е борбата да не изпаднем. Корумпетата и футболната мафия ще бъдат още по-нагли през пролетта. Може би ще има около 10 дузпи срещу нас и 2 за нас до края на сезона и ще получим около 86 жълти и 2 червени картона, ако се съди по статистиката от първите 19 кръга…това са фактите, всеки може да си ги анализира.

Хубавите неща през първите 19 кръга за ЦСКА са:

1. Лука Маркес, на 14 години, вратар и вече има няколко групи за мач в Ефбет лига.

2. Стоил Йорданов, на 16 години, крило, най-млад дебютант, 2009 г роден. С него и Марто Бойчев бихме Лудогорец с 5:4.

3. Марто Бойчев, на 17 г, продължава да се развива и утвърждава в отбора.

4.Всичките ни треньори са млади момчета: Иван, Жеката, Киро, Коста, Ицо ….. вещо ръководени от сър Юрий Васев.

5. Разбихме на пух и прах всички футболни клишета, че отбор се прави за няколко трансферни прозореца, че трябвало време за стиковка и ала-бала… ние си вкарахме 5 гола на Лудогорец за 70 минути с 11 титуляра, които 2 месеца преди мача не се познаваха и през миналия сезон не играеха в ЦСКА!

6. Успяхме да накараме футболните хора в ЦСКА да стават всяка сутрин в 6 часа и да започват работа в 7.

7. В ДЮШ играем елитните групи с по-малки деца за да свикват с трудностите и пак сме сред най-добрите 8 отбора.

8. Успяхме да си съхраним принципите, да си играем феърплей и да не пускаме аванта на никой.”