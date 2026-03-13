Популярни
Загуби за трите българки в Сърбия

  • 13 март 2026 | 01:48
Загуби за трите българки в Сърбия

И трите български състезателки загубиха и останаха пети в своите категории на Европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин (Сърбия).

В малкия финал при 55-килограмовите Несрин Сюлейманова допусна поражение с туш от молдовката Михаела Самуил.

Виктория Бойнова (59 кг) беше спряна от рускинята Ана-Мария Пуй с 3:13, а Ванеса Георгиева (76 кг) отстъпи пред Мария Силина, също от Русия, с 0:2.

В петък за бронза ще спори Даниела Бръснарова, която днес постигна две победи в категория до 72 кг. На старта тя се наложи с 2:2 над Захра Каримзада (Азербайджан), която по-рано този сезон стана трета на рейтинговия турнир в Загреб. След това победи с 8:1 и Емилия Крециун (Молдова), пета на Световното първенство до 23 години.

На полуфиналите обаче не успя срещу Вероника Вилк (Хърватия) и загуби с туш. Съперничката ѝ е трета на рейтинговия турнир в Загреб и трета на световното до 23 години.

Така за бронза утре Бръснарова ще излезе срещу Каролина Яворска (Полша), бронзова медалистка от Европейското първенство до 20 години.

Фатме Шабан (62 кг) продължава на репешажите, след като падна на старта от финалистката Рузана Мамадова (Азербайджан) с 0:11. В пресявките тя ще излезе срещу Гюлсум Бингол (Турция).

