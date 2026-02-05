Популярни
БФ Борба прие оставката на Стоян Добрев

  • 5 фев 2026 | 14:42
  • 500
  • 0
Българска федерация по борба (БФБ) прие оставката на старши треньора на националния отбор в класически стил Стоян Добрев, съобщават от организацията. Състезателите ще бъдат водени от Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев.

Причина за оставката на Добрев бе продължаващата сага с националите от ЦСКА, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов. Те настояват личните им треньори Сослан Фарниев и Казбек Фарниев също да присъстват на тренировките, което федерацията отказва.

"Помощниците на вече бившия селекционер на националния отбор по класическа борба Стоян Добрев ще водят подготовката на тима до избирането на нов селекционер. Стоян Добрев подаде оставка, след като състезателите на ЦСКА поставиха условия да се върнат на централизирана подготовка, но само ако бъдат с личните си треньори Сослан Фарниев и брат му Казбек Фарниев", пишат от БФБ.

"Ръководството на Българската федерация по борба заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, следвайки програмата си, обявена на общото събрание през месец май 2025 г. Помощници на Стоян Добрев бяха и остават Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев", завършва съобщението.

Подготовката на националите във всички стилове започна с първите дни на новата година, а през февруари са и първите официални турнири за 2026. Между 4 и 8 този месец е рейтинговият турнир в Загреб, а на 11 февруари започва държавното първенство за юноши и девойки. Следва втори рейтингов турнир в края на февруари в Албания, която ще приеме и Европейското първенство между 20 и 26 април.

Кирил Милов, Семен Новиков и всички борци на ЦСКА в класически стил пропуснаха Световното първенство през 2025 в Загреб. България не успя да стигне до медал и бе извън челната десетка в отборното класиране.

