Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Оставката на националния селекционер по борба на класиците Стоян Добрев взриви борцовата общност, а председателят на Българската федерация по борба Станка Златева опита да внесе още яснота, а и...доза ирония по темата.

В ексклузивен коментар за bTV тя заяви, че официално подадена оставка при нея няма.

„При мен не е подал никой оставка. Като я видя лично на бюрото, ще ти кажа“, каза Златева.

Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

Иска на почивка

По думите ѝ Добрев е споделял планове за почивка, но не и конкретно намерение да напусне поста си: „Споделял е, че иска да отиде на почивка в Дубай или на Малдивите, само че било още хладно... На топло иска и вълните да го плискали...“

Двукратната олимпийска вицешампионка отговори и на логичния въпрос кой ще поеме отговорността за националите при евентуално отсъствие: „Ако е болен, кой ще ги води? Аз ли пак трябва да ги водя? Аз ще ги водя!“

Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

На въпрос дали Добрев е изразявал по-рано желание да се оттегли, председателят на федерацията отговори: „Нямам никаква идея. Нямам телепатични способности, за да знам какво мисли човекът.“

Има много болни

По темата за Управителния съвет Златева уточни, че такъв все още не е провеждан: „Ще има някой ден. Чакам да се съберат всичките, аз държа всички да питам. Има много болни.“

Тя отрече да има информация и за присъствието на Сослан Фарниев на тренировки на националния отбор: „Нямам идея, не съм била там, това го чувам от теб.“

Ситуацията около националния отбор по борба остава неясна, а според думите на Станка Златева – решения ще има, но едва след като бъдат взети по установения ред, а не чрез намеци и неофициални изявления.