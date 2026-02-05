Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

Старши треньорът на женския баскетболен тим на Монтана 2003 Преслав Пешев призна, че Партизан е имал превъзходство при победата си в Сърбия в двубоя от Адриатическата лига снощи. Българският състав отстъпи с 49:56 при гостуването си в Белград.

"Искам да честитя победата на Партизан. Получи се един не много приятен за гледане мач, но имаше много борба и за двата отбора. И двата отбора искаха да спечелят. Борихме се колкото можем", заяви Пешев за официалния сайт на турнира.

"Имахме лош ден в нападение, някои грешни решения. Мисля, че в защита, макар че получихме доста точки, второто полувреме стояхме добре. Просто да кажем, че Партизан заслужаваха победата една идея повече от нас. Остава ни мач със Загреб, който трябва да вземем на всяка цена, за да можем да завършим втори в редовния сезон и продължаваме с мачовете за Купата", добави наставникът на Монтана 2003.

И двата отбора все още имат шансове за директно класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига.

В последния си двубой от редовния сезон на надпреварата съставът от Монтана приема хърватския Студио Загреб на 9 февруари.