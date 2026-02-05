Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

  • 5 фев 2026 | 11:16
  • 149
  • 0
Преслав Пешев след загубата в Белград: Борихме се колкото можем

Старши треньорът на женския баскетболен тим на Монтана 2003 Преслав Пешев призна, че Партизан е имал превъзходство при победата си в Сърбия в двубоя от Адриатическата лига снощи. Българският състав отстъпи с 49:56 при гостуването си в Белград.

Монтана 2003 загуби от Партизан в Адриатическата лига
Монтана 2003 загуби от Партизан в Адриатическата лига

"Искам да честитя победата на Партизан. Получи се един не много приятен за гледане мач, но имаше много борба и за двата отбора. И двата отбора искаха да спечелят. Борихме се колкото можем", заяви Пешев за официалния сайт на турнира.

"Имахме лош ден в нападение, някои грешни решения. Мисля, че в защита, макар че получихме доста точки, второто полувреме стояхме добре. Просто да кажем, че Партизан заслужаваха победата една идея повече от нас. Остава ни мач със Загреб, който трябва да вземем на всяка цена, за да можем да завършим втори в редовния сезон и продължаваме с мачовете за Купата", добави наставникът на Монтана 2003.

И двата отбора все още имат шансове за директно класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига.

В последния си двубой от редовния сезон на надпреварата съставът от Монтана приема хърватския Студио Загреб на 9 февруари.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

Спартак Плевен се разделя със старши треньора Тодор Тодоров

  • 5 фев 2026 | 10:22
  • 280
  • 0
Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хилд

Важен ход за Уориърс: привлякоха Порзингис, разделиха се с Куминга и Хилд

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 649
  • 0
Оспорвани сблъсъци и интересни резултати в НБА тази нощ

Оспорвани сблъсъци и интересни резултати в НБА тази нощ

  • 5 фев 2026 | 08:00
  • 2648
  • 0
Адетокунбо: Искам да остана в Бъкс, но...

Адетокунбо: Искам да остана в Бъкс, но...

  • 5 фев 2026 | 05:01
  • 2884
  • 3
Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

Далас Маверикс прати Анътни Дейвис във Вашингтон Уизардс

  • 5 фев 2026 | 01:20
  • 5452
  • 1
Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Виртус Болоня се издъни у дома преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 4 фев 2026 | 23:22
  • 3661
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 2249
  • 32
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 11458
  • 21
Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

  • 4 фев 2026 | 07:55
  • 4777
  • 2
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 1710
  • 2
Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

  • 5 фев 2026 | 09:53
  • 1432
  • 5
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 21495
  • 17