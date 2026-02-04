Популярни
  Монтана 2003 загуби от Партизан в Адриатическата лига

  • 4 фев 2026 | 19:51
Монтана 2003 отстъпи пред сръбския Партизан 1953 с 46-59 като гост в Белград в 11-ия си, предпоследен мач от редовния сезон в Адриатическата лига.

Двата тима продължават битката за първите две места и директно влизане във Финалната четворка, заедно с черногорския Будучност (9-2) и словенския Цинкарна Целе (8-3). Монтана 2003 е временно четвърти с 8 победи и вече 3 загуби, докато Партизан заема втора позиция с актив 8-4.

Отборите от трето до шесто място ще играят плейофни срещи на разменено гостуване за класиране в топ 4. В последния си двубой от турнира съставът от Монтана приема хърватския Студио Загреб на 9 февруари, а два дни по-рано Будучност и Цинкарна ще излязат един срещу друг в Подгорица.

Баскетболистките на Монтана 2003 и Партизан изиграха равностойно първо полувреме, преминало с поделено надмощие. През втората част стрелбата не вървеше и за двата отбора, като българският отбор реализира 9 точки срещу само 5 за съперника и на почивката водеше с 22:16.

Гостите от Монтана имаха аванс от 9 точки в началото на третия период, но домакините постепенно овладяха инициативата и обърнаха до 37:32 в своя полза преди заключителните 10 минути. До края Монтана 2003 опита да си върне водачеството, но не успя да стигне до нов обрат.

Най-резултатна за българския шампион беше Линда-Лотта Лехторанта с 12 точки, 5 борби и 8 асистенции, като единствена премина границата от 8 точки.

Другият български участник в Адриатическата лига Рилски спортист приключи със срещите си от редовния сезон с поражение от Студио Загреб, като заради оттеглянето на босненския Орлови от надпреварата самоковският тим завърши с баланс 4-8 на петата позиция, което означава, че ще играе в плей-ин двубоите срещу заелия четвърто място.

В следващия си мач от българското първенство Монтана 2003 ще бъде домакин на Рилски спортист на 21 февруари.

