Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Ръководството на Монако е взело решение да извади Пол Погба от състава за Шампионската лига. Французинът подписа с клуба преди шест месеца, но до момента има само три мача и общо 30 изиграни минути. Последната контузия, която получи, бе през декември в бедрото и той все ще не се е възстановил, като от клуба признават, че нямат представа кога ще бъде готов.

От Монако търсят начин да освободят Погба 6 месеца след привличането му

"Целият медицински отдел е фокусиран върху намирането на решение. Първо трябва да поднови тренировки и след това да мислим за включването му в мачовете. Кога ще започне да тренира отново? Нямаме ясен отговор на този въпрос", заяви директорът на Монако Тиаго Скуро.

Погба има договор до юни 2027 година. Изваждането му от състава за Шампионската лига обаче е знак, че бъдещето му в ПСЖ изобщо не е сигурно. Преди няколко дни се появи информация, че клубът вече търси възможност да прекрати преждевременно договора на французина.

Монако среща ПСЖ е плейофа за класиране на 1/8-финалите на ШЛ.