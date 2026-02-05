Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 287
  • 0
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Ръководството на Монако е взело решение да извади Пол Погба от състава за Шампионската лига. Французинът подписа с клуба преди шест месеца, но до момента има само три мача и общо 30 изиграни минути. Последната контузия, която получи, бе през декември в бедрото и той все ще не се е възстановил, като от клуба признават, че нямат представа кога ще бъде готов.

От Монако търсят начин да освободят Погба 6 месеца след привличането му
От Монако търсят начин да освободят Погба 6 месеца след привличането му

"Целият медицински отдел е фокусиран върху намирането на решение. Първо трябва да поднови тренировки и след това да мислим за включването му в мачовете. Кога ще започне да тренира отново? Нямаме ясен отговор на този въпрос", заяви директорът на Монако Тиаго Скуро.

Погба има договор до юни 2027 година. Изваждането му от състава за Шампионската лига обаче е знак, че бъдещето му в ПСЖ изобщо не е сигурно. Преди няколко дни се появи информация, че клубът вече търси възможност да прекрати преждевременно договора на французина.

Монако среща ПСЖ е плейофа за класиране на 1/8-финалите на ШЛ.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

  • 5 фев 2026 | 04:38
  • 3484
  • 6
Кристиано Роналдо стана на 41

Кристиано Роналдо стана на 41

  • 5 фев 2026 | 04:14
  • 5534
  • 6
Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

Ван Дайк: Трябва да приемем критиките и да продължим напред

  • 5 фев 2026 | 04:02
  • 2481
  • 1
Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

  • 5 фев 2026 | 03:25
  • 1060
  • 0
Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

Еди Хау: Случи се точно обратното на това, което планирахме

  • 5 фев 2026 | 02:58
  • 1467
  • 0
Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

Гуардиола: Пет финала за десет години е сериозен крайъгълен камък за този клуб

  • 5 фев 2026 | 02:29
  • 2826
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 7411
  • 11
Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

  • 4 фев 2026 | 07:55
  • 3064
  • 2
Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

Интер удари Торо и е на полуфинал за Купата

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 12539
  • 4
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 19526
  • 17
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 15357
  • 71
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 27549
  • 37