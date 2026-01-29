От Монако търсят начин да освободят Погба 6 месеца след привличането му

Ръководството на Монако търси начини да прекрати договора на Пол Погба, съобщават различни източници. Френският полузащитник подписа с тима от Княжеството на първо юли 2025 година, след като изтърпя наказанието си за употреба на допинг в размер от година и половина, но за шест месеца успя да запише едва три двубоя с екипа на тима поради поредица от контузии. Нещо, което бе в основата на драстичния срив на кариерата на един от най-перспективните полузащитници в световния футбол, както бе определян преди време.

Кариерата на Погба започна в Манчестър Юнайтед, но той се наложи сред едно от най-големите след преминаването му в Ювентус като свободен агент. Именно с екипа на “бианконерите” той се наложи и в националния отбор, а впоследствие “червените дяволи” платиха 86 милиона паунда, за да си го върнат. На “Олд Трафорд” той записа 39 гола и 51 асистенции в 233 двубоя. Въпреки това последният сезон на халфа в тима бе доста противоречив. Той се завърна отново в “старата госпожа” с идеята да възроди кариерата си, но нещата отново не се развиха по очаквания начин, а след поредица от травми, наказание за допинг и сериозен семеен скандал, стигнал до съд, той бе освободен.