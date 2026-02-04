Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски с победа №10 в първенството

Левски с победа №10 в първенството

  • 4 фев 2026 | 21:30
Левски с победа №10 в първенството

В среща от 12-ия кръг на женската "Demax+" лига отборът на Левски София записа 10-ата победа за сезона в първенство. Състезателките на старши треньора Денислав Димитров спечелиха чисто като домакини срещу Марица 2022 (Пловдив) с 3:0 (25:18, 25:23, 25:21).

Така на втората позиция във временното класиране "сините" имат 10 победи, 2 загуби и 30 точки. Лидери са шампионките от Марица с 11 успеха и 33 точки. Трети е ЦСКА с 9 победи, 3 загуби и 28 точки. В следващия си мач Левски гостува именно на "червените" за "вечно" дерби в неделя (8 февруари) от 16,30 часа.

ЦСКА с трета поредна чиста победа
ЦСКА с трета поредна чиста победа

В днешната среща единствено във втората част Левски изостана, но бързо взе мерки, за да поправи това. Първи цял мач за "сините" изигра либерото Никол Стефанова.

Най-резултатна за успеха на Левски стана Мария Златанова с 14 точки (2 блока). Елена Коларова завърши с 13 точки (2 блока), а по 9 точки за победата записаха Вяра Парапунова и Габриела Жекова.

