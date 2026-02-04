ЦСКА с трета поредна чиста победа

Волейболистките на ЦСКА продължават с отличния ритъм от началото на годината. Момичетата на Юлия Иванова записаха 3-а поредна чиста победа в женската "Demax+" лига, след като биха без особени затруднения Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:15, 25:17, 25:17) в среща от междинния 12-и кръг, игран тази вечер в зала "Васил Симов".

Двубоят не предостави особена интрига. Армейките показаха, че са по-класния състав и напълно заслужено се поздравиха с победата.

Волейболистките на ЦСКА с разгром над Варна ДКС

Така "червените" остават на 3-о място във временното класиране с 9 победи, 3 загуби и 28 точки, а Дея спорт е на предпоследната 9-а позиция с едва 2 победи, 10 загуби и 7 точки.

В редовния 13-и кръг за ЦСКА предстои "вечно" дерби с Левски, докато бургазлийки са домакини на ЦПВК. И двата мача са в неделя (8 февруари) съответно от 16,30 и 17,00 часа.