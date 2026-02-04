Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

Националката Нася Димитрова и бившата такаваи Мира Тодорова са сред най-добрите на блокада и в атака в японската V-лига.

Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Мира Тодорова е в Топ 5 на блокировачите в първенството. 31-годишната състезателка на Викторина Химеджи е реализирала средно 0,70 точки от блокада. Лидер е Маки Ямагучи от Куробе Акуа Фейрис Тояма с 0,88 точки.

Нася Димитрова, която пък играе за Гънма Грийн Уингс, е пета сред нападателите, със средно 47,7% ефективност. Начело в тази класация е Аяка Араки от Сага Хисамитсу Спрингс с 51,7%.