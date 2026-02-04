Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

  • 4 фев 2026 | 20:30
  • 536
  • 0
Мира Тодорова и Нася Димитрова в Топ 5 на класациите в Япония

Националката Нася Димитрова и бившата такаваи Мира Тодорова са сред най-добрите на блокада и в атака в японската V-лига.

Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио
Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Мира Тодорова е в Топ 5 на блокировачите в първенството. 31-годишната състезателка на Викторина Химеджи е реализирала средно 0,70 точки от блокада. Лидер е Маки Ямагучи от Куробе Акуа Фейрис Тояма с 0,88 точки.

Нася Димитрова, която пък играе за Гънма Грийн Уингс, е пета сред нападателите, със средно 47,7% ефективност. Начело в тази класация е Аяка Араки от Сага Хисамитсу Спрингс с 51,7%.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Димитров разтърси V-League на Република Корея с 38 точки

Димитър Димитров разтърси V-League на Република Корея с 38 точки

  • 4 фев 2026 | 16:26
  • 3923
  • 4
Ясна е програмата на втората евроквалификация за девойки U18

Ясна е програмата на втората евроквалификация за девойки U18

  • 4 фев 2026 | 14:47
  • 513
  • 0
Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

  • 4 фев 2026 | 14:44
  • 557
  • 0
Ето защо Левски и Радослав Арсов се разделиха

Ето защо Левски и Радослав Арсов се разделиха

  • 4 фев 2026 | 14:27
  • 1745
  • 3
Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

  • 4 фев 2026 | 14:01
  • 1483
  • 1
Марица се изправя срещу Льовалоа в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига

Марица се изправя срещу Льовалоа в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига

  • 4 фев 2026 | 13:51
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 7421
  • 34
Интер - Торино (съставите)

Интер - Торино (съставите)

  • 4 фев 2026 | 21:04
  • 400
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

  • 4 фев 2026 | 21:17
  • 771
  • 2
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 13822
  • 25
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 18688
  • 184
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 24819
  • 62