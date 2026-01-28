Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

  • 28 яну 2026 | 21:08
  • 380
  • 0
Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Българските волейболистки Мира Тодорова и Нася Димитрова, както и треньорът Кристиан Михайлов, бяха приети в посолството на Република България в Токио.

Посланик Мариета Арабаджиева приветства Мира Тодорова, която играе в отбора на Викторина Химеджи, Нася Димитрова - състезател на Гънма Грийн Уингс, както и Кристиан Михайлов – треньор на мъжкия отбор на Вореас Хокайдо. Наскоро тимът на Хокайко завоюва исторически сребърен медал от турнира за Купата на Императора – първо постижение в японската волейболна лига.

По време на срещата посланикът ги поздрави за постигнатите успехи и им пожела здраве, още много професионални победи и вдъхновение, с които да продължат да представят достойно България.

"Посолството изразява своята подкрепа и признателност към всички български спортисти и треньори, които с отдаденост и професионализъм защитават името на България в Япония и на международната сцена", заявиха от дипломатическото представителство на страната ни в Токио.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка със знаменит обрат в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка със знаменит обрат в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 00:14
  • 5729
  • 0
Страхотен Аспарух Аспарухов с 15 точки, Шлепск с важна победа в Полша

Страхотен Аспарух Аспарухов с 15 точки, Шлепск с важна победа в Полша

  • 27 яну 2026 | 23:29
  • 4322
  • 0
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 11800
  • 3
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 23204
  • 18
Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

  • 27 яну 2026 | 20:12
  • 6417
  • 13
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 21239
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 167530
  • 53
Ливърпул 0:0 Карабах

Ливърпул 0:0 Карабах

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 1856
  • 4
Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

  • 28 яну 2026 | 22:01
  • 1696
  • 7
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1064
  • 3
Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

  • 28 яну 2026 | 22:03
  • 1764
  • 8
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 60254
  • 173