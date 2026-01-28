Мира Тодорова и Нася Димитрова на прием в посолството на България в Токио

Българските волейболистки Мира Тодорова и Нася Димитрова, както и треньорът Кристиан Михайлов, бяха приети в посолството на Република България в Токио.

Посланик Мариета Арабаджиева приветства Мира Тодорова, която играе в отбора на Викторина Химеджи, Нася Димитрова - състезател на Гънма Грийн Уингс, както и Кристиан Михайлов – треньор на мъжкия отбор на Вореас Хокайдо. Наскоро тимът на Хокайко завоюва исторически сребърен медал от турнира за Купата на Императора – първо постижение в японската волейболна лига.

По време на срещата посланикът ги поздрави за постигнатите успехи и им пожела здраве, още много професионални победи и вдъхновение, с които да продължат да представят достойно България.

"Посолството изразява своята подкрепа и признателност към всички български спортисти и треньори, които с отдаденост и професионализъм защитават името на България в Япония и на международната сцена", заявиха от дипломатическото представителство на страната ни в Токио.