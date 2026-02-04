Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Гризман се завръща в групата на Атлетико

Гризман се завръща в групата на Атлетико

  • 4 фев 2026 | 19:05
  • 273
  • 0
Гризман се завръща в групата на Атлетико

Френският нападател Антоан Гризман ще се завърне в групата на Атлетико Мадрид за четвъртфинала срещу Бетис за Купата на краля утре. Ветеранът имаше контузия на лявото бедро и пропусна две срещи от Ла Лига, както и загубата от Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

"Знаем какво представлява Антоан за нас, не е необходимо да говорим повече. Имаме нужда от него, независимо дали става въпрос за 60, 30 или 90 минути. Имаме нужда от него и независимо дали е титуляр или влезе като резерва, искаме да даде най-доброто от себе си", коментира треньорът Диего Симеоне.

Снимки: Imago

