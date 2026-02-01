С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

Бетис изкова втора трудна победа с 2:1 през седмицата, след като надви Валенсия с въпросния резултат като домакин в среща от 22-рия кръг на Ла Лига. Пабло Форналс заби победния гол две минути преди края на редовното време.

Тези три точки съкратиха изоставането на севилци от топ 4. Валенсия пък остава близо до зоната на изпадащите.

Гостите могат да съжаляват, защото още при 0:0 пропуснаха дузпа, след като в 13-тата вратарят Алваро Вайес отрази удара на Пепелу.

Валенсия взе аванс - чрез Луис Риоха в 20-ата минута, но само три по-късно Чими Авила изравни от бялата точка.

В крайна сметка Бетис стигна до победата с попадението на Форналс в края.

През идната седмица и на двата тима предстоят срещи от четвъртфиналите за Купата на краля.