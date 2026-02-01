Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

  • 1 фев 2026 | 19:36
  • 840
  • 0
С късен гол Бетис направи крачка към топ 4

Бетис изкова втора трудна победа с 2:1 през седмицата, след като надви Валенсия с въпросния резултат като домакин в среща от 22-рия кръг на Ла Лига. Пабло Форналс заби победния гол две минути преди края на редовното време.

Тези три точки съкратиха изоставането на севилци от топ 4. Валенсия пък остава близо до зоната на изпадащите.

Гостите могат да съжаляват, защото още при 0:0 пропуснаха дузпа, след като в 13-тата вратарят Алваро Вайес отрази удара на Пепелу.

Валенсия взе аванс - чрез Луис Риоха в 20-ата минута, но само три по-късно Чими Авила изравни от бялата точка.

В крайна сметка Бетис стигна до победата с попадението на Форналс в края.

През идната седмица и на двата тима предстоят срещи от четвъртфиналите за Купата на краля.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 9704
  • 44
Официално: Имобиле ще играе в Париж

Официално: Имобиле ще играе в Париж

  • 1 фев 2026 | 19:47
  • 1069
  • 0
Щутгарт продължи с отличното представяне

Щутгарт продължи с отличното представяне

  • 1 фев 2026 | 19:38
  • 393
  • 0
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 1897
  • 0
Кремонезе 0:2 Интер, димка рани вратаря на домакините

Кремонезе 0:2 Интер, димка рани вратаря на домакините

  • 1 фев 2026 | 19:00
  • 3788
  • 4
Кристъл Палас не успя да победи Нотингам след цяло полувреме с човек повече

Кристъл Палас не успя да победи Нотингам след цяло полувреме с човек повече

  • 1 фев 2026 | 18:44
  • 791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 36376
  • 168
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 61900
  • 85
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 38279
  • 309
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 25212
  • 57
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 9704
  • 44
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 41318
  • 52