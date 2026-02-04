Мик Шумахер с първи тест на овал преди дебюта си в Индикар

Мик Шумахер започна своя първи тест на овал преди дебютния си сезон в американските серии Индикар. Германецът стартира подготовката си за шестте овални състезания, които предвижда календарът за 2026 година, на овала в Хоумстед-Маями. Той е с дължина от 1.5 мили и има виражи от между 18 и 20 градуса в завои и 4 градуса на правите.

The No. 47 has hit the track 👊 pic.twitter.com/6VXxboC2eQ — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) February 4, 2026

През 2026 година Шумахер ще се състезава на отбора на Рейхъл Летерман Ланиган Рейсинг и ще управлява болида с №47. Това е същият номер, с който Шумахер се състезава във Формула 1 за Хаас през 2021 и 2022.

Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Неговият трансфер в Индикар дойде след две години в Световния шампионат за издръжливост (WEC) с Алпин. В 16 състезания, включително две участия в „24 часа на Льо Ман“, Шумахер записа три подиума.