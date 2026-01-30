Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

  • 30 яну 2026 | 20:14
  • 506
  • 0
Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп подписа президентски указ, с който нарежда провеждането на състезание от сериите Индикар по улиците на Вашингтон това лято. Подписването на указа стана в присъствието на Роджър Пенске, чиято компания Penske Entertainment притежава Индикар и овала в Индианаполис.

Надпреварата, която ще се организира съвместно от Индикар, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и местните власи в американската столица ще се проведе в уикенда между 21 и 23 август. Състезанието се организира като част от празненствата по повод 250 години от основаването на Съединените американски щати, които ще се отбележат на 4 юли тази година.

„Състезанията в Индикар са източник на гордост и развлечение за нашата нация, затова се радвам да обява провеждането на Гран При на Вашингтон. Това състезание, първото моторно състезание, което ще се проведе в нашата столица около Националния мол, ще покаже величието на нашия страхотен град, докато пилотите се състезават около националните ни паметници, празнувайки 250-ия рожден ден на Америка“, се казва в указа на Тръмп.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

  • 30 яну 2026 | 19:52
  • 1399
  • 0
Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

  • 30 яну 2026 | 18:12
  • 1320
  • 1
Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

  • 30 яну 2026 | 17:55
  • 3001
  • 0
Карлос Алкарас имитира Фернандо Алонсо след победата над Зверев в Мелбърн

Карлос Алкарас имитира Фернандо Алонсо след победата над Зверев в Мелбърн

  • 30 яну 2026 | 17:34
  • 1705
  • 0
Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам

Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам

  • 30 яну 2026 | 17:20
  • 929
  • 0
Проблем в горивната система ограничил програмата на Пиастри и Макларън в четвъртък

Проблем в горивната система ограничил програмата на Пиастри и Макларън в четвъртък

  • 30 яну 2026 | 16:06
  • 924
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 63359
  • 115
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 14084
  • 41
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 79582
  • 30
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 22795
  • 77
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 45070
  • 13
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 21484
  • 39