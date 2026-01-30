Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп подписа президентски указ, с който нарежда провеждането на състезание от сериите Индикар по улиците на Вашингтон това лято. Подписването на указа стана в присъствието на Роджър Пенске, чиято компания Penske Entertainment притежава Индикар и овала в Индианаполис.

Celebrating our independence and honoring the legacy of American motorsport.



This summer, INDYCAR is coming to Washington, D.C. 🇺🇸 pic.twitter.com/w2s8bxkp90 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) January 30, 2026

Надпреварата, която ще се организира съвместно от Индикар, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и местните власи в американската столица ще се проведе в уикенда между 21 и 23 август. Състезанието се организира като част от празненствата по повод 250 години от основаването на Съединените американски щати, които ще се отбележат на 4 юли тази година.

„Състезанията в Индикар са източник на гордост и развлечение за нашата нация, затова се радвам да обява провеждането на Гран При на Вашингтон. Това състезание, първото моторно състезание, което ще се проведе в нашата столица около Националния мол, ще покаже величието на нашия страхотен град, докато пилотите се състезават около националните ни паметници, празнувайки 250-ия рожден ден на Америка“, се казва в указа на Тръмп.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages