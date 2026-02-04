Левски отнесе сериозна глоба след мача за Суперкупата

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след вчерашния мач за Bet.bg Суперкупа на България. Единствено Левски отнася наказания, като ще трябва да заплати общо 3476,78 евро и да възстанови щетите по стадион “Васил Левски". ДК отлага разглеждането на инцидентите след срещата за следващо заседание.

Ето какво пишат от БФС:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.