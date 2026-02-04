Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски отнесе сериозна глоба след мача за Суперкупата

Левски отнесе сериозна глоба след мача за Суперкупата

  • 4 фев 2026 | 17:05
  • 3329
  • 2

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след вчерашния мач за Bet.bg Суперкупа на България. Единствено Левски отнася наказания, като ще трябва да заплати общо 3476,78 евро и да възстанови щетите по стадион “Васил Левски". ДК отлага разглеждането на инцидентите след срещата за следващо заседание.

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Ето какво пишат от БФС:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.

