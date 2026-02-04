"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

От Сдружение "Бизнесът за Пловдив" са пратили писмо-становище до трима министри (на МВР, МВнР и МТСП), както и до председателя на ДАНС. Конкретен повод за реакцията е издаването на работна виза на бившия нападател на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, който беше продаден на Левски. Вчера колумбиецът дебютира за "сините" срещу Лудогорец за Суперкупа на България.

"Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Переа – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил: виза тип D; право на работа; всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.



Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни: Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че: стандартната процедура трае месеци; изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове; Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с: натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП; хронични финансови затруднения; На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

В същото време - докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България: плаща милиони левове данъци и осигуровки; е изряден работодател; създава работни места; инвестира дългосрочно и устойчиво, и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.



Когато за едни процедурите се ускоряват извънредно; за други се бавят умишлено; а правилата се прилагат избирателно, това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля", се казва в писмото-становище на СНЦ "Бизнесът за Пловдив". От града под тепетата настояват пред министрите и ДАНС за "незабавна проверка" и "писмена обосновка".