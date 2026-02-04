Популярни
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
От Сдружение "Бизнесът за Пловдив" са пратили писмо-становище до трима министри (на МВР, МВнР и МТСП), както и до председателя на ДАНС. Конкретен повод за реакцията е издаването на работна виза на бившия нападател на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, който беше продаден на Левски. Вчера колумбиецът дебютира за "сините" срещу Лудогорец за Суперкупа на България.

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
"Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Переа – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил: виза тип D; право на работа; всички необходими съгласувания и административни документи, необходими за неговото картотекиране и участие в официален футболен мач.

Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни: Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че: стандартната процедура трае месеци; изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове; Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с: натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП; хронични финансови затруднения; На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия
В същото време - докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България: плаща милиони левове данъци и осигуровки; е изряден работодател; създава работни места; инвестира дългосрочно и устойчиво, и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.

Когато за едни процедурите се ускоряват извънредно; за други се бавят умишлено; а правилата се прилагат избирателно, това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля", се казва в писмото-становище на СНЦ "Бизнесът за Пловдив". От града под тепетата настояват пред министрите и ДАНС за "незабавна проверка" и "писмена обосновка".

Илиян Киряков: ЦСКА ще се бори за титлата

Левски (Карлово) няма да играе днес

Таланти на фокус: 21 млади български футболисти с бъдеще в родния футбол

Съперник на Черноморец (Балчик) отказа договорена контрола

Раздяла в Сливнишки герой

Промени за мача между Розова долина и ФК Ямбол

Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Наско: Войната тепърва започва

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

