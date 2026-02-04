Капитанът на Фрайбург се врече във вярност на клуба

Германският Фрайбург поднови договора на клубната си легенда и капитан - Кристиан Гюнтер. 32-годишният ляв бранител е юноша на Фрайбург и се подвизава за мъжкия състав от 2012 година. От сезон 2020/21 носи капитанската лента, а през ноември 2025 подобри рекорда за най-много мачове в историята на клуба. „Все още съм изключително гладен за успехи, няма нищо по-добро от това да играя за Фрайбург. Като отбор отново сме успешни през този сезон и искаме да продължим с това. Очаквам с нетърпение предизвикателствата, които все още са пред мен“, каза Кристиан Гюнтер, цитиран от клубния уебсайт.

„Има много случаи в миналото, в които спортните и личните качества на Кристиан са се доказали. Той сигурно би казал: „Достатъчно приказки, да се захващаме за работа!“ Най-невероятното е, че той все още не се отказва по никакъв начин. Много сме радостни от новините“, заяви спортният директор на Фрайбург - Клеменс Хартенбах.

Клубът и играчът са се договорили да запазят детайлите около новия договор в тайна. За Фрайбург Кристиан Гюнтер е изиграл 453 мача, в които е отбелязал 14 гола, а с националната фланелка на Германия има и 8 мача между 2014 и 2023 година. Тимът от провинция Баден-Вюртемберг понастоящем заема 7-ата позиция в Бундеслигата с 27 точки след 20 кръга, на 51 точки от лидера Байерн Мюнхен и на 13 над зоната на изпадащите.