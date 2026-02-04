Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Капитанът на Фрайбург се врече във вярност на клуба

Капитанът на Фрайбург се врече във вярност на клуба

  • 4 фев 2026 | 16:38
  • 155
  • 0
Капитанът на Фрайбург се врече във вярност на клуба

Германският Фрайбург поднови договора на клубната си легенда и капитан - Кристиан Гюнтер.  32-годишният ляв бранител е юноша на Фрайбург и се подвизава за мъжкия състав от 2012 година. От сезон 2020/21 носи капитанската лента, а през ноември 2025 подобри рекорда за най-много мачове в историята на клуба. „Все още съм изключително гладен за успехи, няма нищо по-добро от това да играя за Фрайбург. Като отбор отново сме успешни през този сезон и искаме да продължим с това. Очаквам с нетърпение предизвикателствата, които все още са пред мен“, каза Кристиан Гюнтер, цитиран от клубния уебсайт.

Късна дузпа на Жиру донесе първо поражение на Фрайбург, но това не се оказа фатално за германците
Късна дузпа на Жиру донесе първо поражение на Фрайбург, но това не се оказа фатално за германците

„Има много случаи в миналото, в които спортните и личните качества на Кристиан са се доказали. Той сигурно би казал: „Достатъчно приказки, да се захващаме за работа!“ Най-невероятното е, че той все още не се отказва по никакъв начин. Много сме радостни от новините“, заяви спортният директор на Фрайбург - Клеменс Хартенбах.

Клубът и играчът са се договорили да запазят детайлите около новия договор в тайна. За Фрайбург Кристиан Гюнтер е изиграл 453 мача, в които е отбелязал 14 гола, а с националната фланелка на Германия има и 8 мача между 2014 и 2023 година. Тимът от провинция Баден-Вюртемберг понастоящем заема 7-ата позиция в Бундеслигата с 27 точки след 20 кръга, на 51 точки от лидера Байерн Мюнхен и на 13 над зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш бранител на Барселона и Ювентус се завърна в Уругвай

Бивш бранител на Барселона и Ювентус се завърна в Уругвай

  • 4 фев 2026 | 16:26
  • 353
  • 0
Байерн продължава да тренира без Хари Кейн

Байерн продължава да тренира без Хари Кейн

  • 4 фев 2026 | 16:20
  • 279
  • 0
Йълдъз пропуска важното гостуване срещу Аталанта

Йълдъз пропуска важното гостуване срещу Аталанта

  • 4 фев 2026 | 16:15
  • 267
  • 0
Реал Мадрид играе по-хаотично в сравнение с Барселона, смята футболист на Албасете

Реал Мадрид играе по-хаотично в сравнение с Барселона, смята футболист на Албасете

  • 4 фев 2026 | 16:01
  • 490
  • 0
Рубен Невеш удължи оставането си в Саудитска Арабия

Рубен Невеш удължи оставането си в Саудитска Арабия

  • 4 фев 2026 | 15:54
  • 473
  • 0
Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

  • 4 фев 2026 | 15:41
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 9003
  • 75
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 15593
  • 34
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 28680
  • 129
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 23177
  • 36
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 14116
  • 34
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 5624
  • 2