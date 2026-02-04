Марко Бедзеки е окуражен от показаното от Априлия на теста в Малайзия

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки заяви, че е окуражен от това, което е видял от отбора си в първите два дни на предсезонния тест в MotoGP на пистата „Сепанг“, но отправи едно предупреждение към марката от Ноале.

Бедзеки завърши днешният втори ден на изпитанията край Куала Лумпур на шестата позиция, след което заяви, че е доволен от свършената до момента работа. Той обаче предупреди Априлия да не бърза със заключенията, тъй като много доброто състоянието на „Сепанг“ може много лесно да подведе инженерите, че са направили голям прогрес.

Марко Бедзеки се ожени за своята Априлия

„Работим добре. Разбира се, имаме още много неща, които да изпробваме и още работа за вършене. Но, за момента, аз не се оплаквам. Наслаждавам се. Пистата е много приятна.



„Ние имахме много проблеми тук и по време на теста, и по време на състезателния уикенд. „Бурирам“ беше малко по-добре, така че нека да видим. Сега условията на пистата са много, много добри. А когато пистата е толкова добра, е трудно да намериш добра база.



„Трябва да внимаваме и да сме концентрирани, за да разберем какво прави разлика на мотора и кое идва от състоянието на пистата. Но въпреки това това са две писти, на които за нас е важно да изпробваме части по мотора.



„Все още имаме много какво да подобряваме, много какво да изпробваме. Така че е трудно да кажа едно нещо, което трябва да подобрим. Но като цяло ние работим по един изцяло нов мотор, който не изглежда никак зле. Инженерите се нуждаят от още данни, а аз от повече обиколки, за да се адаптирам към всички тези промени. Това е основната цел за тези дни“, обясни Бедзеки пред репортерите в Малайзия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages