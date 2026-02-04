Лос Анджелис Галакси проучва възможността да привлече Каземиро

Лос Анджелис Галакси проучва възможността да привлече със свободен трансфер халфа на Манчестър Юнайтед Каземиро, пише изданието Goal.com. Бразилският национал, който вече потвърди, че ще напусне „Олд Трафорд“ след изтичането на договора си през юни, е свързван и с евентуално преминаване в отбор от Саудитска Арабия.

Каземиро подписа с Юнайтед през 2022 година, пристигайки от от Реал Мадрид и оттогава записа 148 мача за „червените дяволи“, реализирайки 22 гола. Английският "Дейли Мейл" добавя, че Манчестър Юнайтед би обмислил опцията за едногодишно удължаване на договора на Каземиро, ако не беше неговата седмична заплата от 375 000 паунда На този етап предстои да се разбере дали Лос Анджелис Галакси може да отговори на финансовите му изисквания, които не биха били проблем за саудитските клубове.

