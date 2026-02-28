Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

Лийдс ще посрещне Манчестър Сити в мач от поредния кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Елънд Роуд" ще започне в 19:30 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Питър Банкс, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между отбор, борещ се за оцеляване, и претендент за титлата.

Лийдс заема 15-о място в Премиър лийг с 31 точки от 27 изиграни мача, като отборът има голова разлика 37:46. Домакините се намират само на няколко точки от зоната на изпадащите и всяка точка в оставащите мачове ще бъде от решаващо значение за тяхното оцеляване в елита.



Манчестър Сити е на втора позиция с 56 точки от същия брой мачове и голова разлика 56:25. "Гражданите" са в активна борба за титлата и не могат да си позволят грешки в този етап от сезона. Победа в този двубой би поддържала натиска върху лидера в класирането, докато евентуална загуба би могла да се окаже фатална за шампионските им амбиции.

Лийдс идва в този мач след серия от три последователни равенства - 1:1 срещу Астън Вила, 1:1 срещу Бирмингам Сити в мач от ФА Къп и 2:2 срещу Челси). Преди това домакините записаха убедителна победа с 3:1 срещу Нотингам Форест, но и тежка загуба с 0:4 от Арсенал.



Манчестър Сити е в отлична форма с пет поредни победи - 2:1 срещу Нюкасъл, 2:0 срещу Салфорд за ФА Къп, 3:0 срещу Фулъм, важна победа като гост срещу Ливърпул с 2:1 и 3:1 срещу Нюкасъл в "Карабао Къп".

Брендън Аарансън се очертава като ключов играч за Лийдс в предстоящия мач. Американският полузащитник ще трябва да поеме творческите отговорности в средата на терена, за да създаде шансове за нападателите на домакините. В предни позиции ще се разчита на Доминик Калвърт-Люин.



За Манчестър Сити Ерлинг Холанд продължава да бъде основната заплаха в нападение. Норвежкият голмайстор е в отлична форма и ще търси да увеличи головата си сметка срещу защитата на Лийдс, която е допуснала 46 гола до момента през сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 29 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Манчестър Сити победи Лийдс с 3:2 на своя стадион. Преди това, "гражданите" имат предимство и в предишните срещи - победа с 2:1 на 6 май 2023 г., както и с 3:1 на 28 декември 2022 г. на "Елънд Роуд".



Историята показва, че Манчестър Сити има превъзходство в директните двубои, включително и разгромна победа със 7:0 на 14 декември 2021 г.

Снимки: Gettyimages