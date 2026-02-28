Интер ще ближе рани след провала в Европа

Интер ще посрещне Дженоа в мач от италианската Серия "А" днес от 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от съдията Микаел Фабри. "Нерадузрите" ще се опитат не само да запазят преднината си на върха в класирането, но и да се извинят на феновете си за отпадането от Бодьо/Глимт в плейофите на Шампионската лига.

Интер заема първо място в таблицата с 64 точки. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 62 вкарани и само 21 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. Отборът на Кристиан Киву води с 10 точки пред втория Милан и е абсолютен фаворит за титлата.



Дженоа се намира на 14-та позиция с 27 точки, като отборът има 32 отбелязани и 37 допуснати гола. "Грифоните" са близо до зоната на изпадащите и за тях всяка точка оттук нататък ще е много ценна.

Интер записа три победи и две загуби в последните си пет мача. "Синьо-черните" претърпяха две поредни загуби в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт - 1:3 в Норвегия и 1:2 в Милано преди няколко дни, но поддържат отлична форма в Серия "А" с три последователни победи - срещу Лече (2:0), Ювентус (3:2) и Сасуоло (5:0).



Дженоа, от своя страна, показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби. Тимът от Генуа победи Торино с 3:0, завърши наравно с Кремонезе (0:0) и загуби от Наполи (2:3) и Лацио (2:3). Серията включва и успех с 3:2 срещу Болоня.

Звездата на Интер Лаутаро Мартинес е контузен и атаката ще водят Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито. "Нерадузрите" разполагат с много класа във всички линии и рядко бъркат на собствен терен.



Дженоа ще разчита на Лоренцо Коломбо, който ще трябва да поеме отговорността в нападението на гостите. Младият италиански нападател ще се опита да пробие солидната защита на Интер и да донесе точки за своя отбор в тази трудна визита.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 14 декември 2025 г. в Серия "А", когато Интер победи с 2:1 като гост. Преди това, на 22 февруари 2025 г., Интер спечели с минималното 1:0 на "Джузепе Меаца". На 17 август 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 в Генуа.



Историята показва, че Интер има предимство в директните сблъсъци, като е спечелил три от последните пет срещи, а две завършиха наравно.

