Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

Ливърпул ще посрещне Уест Хам в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг днес от 17:00 часа на легендарния стадион "Анфийлд". Срещата ще бъде ръководена от съдията Тим Робинсън. Този сблъсък е от изключително значение и за двата отбора с оглед на техните цели в шампионата.

Ливърпул заема шестата позиция в класирането с 45 точки след 27 изиграни мача, като отборът е отбелязал 42 гола и е допуснал 35. Мърсисайдци се борят за място в зоната, даваща право на участие в Шампионската лига, но все още изостават от челните позиции, въпреки подобрената си форма.



Уест Хам се намира в много по-тежка ситуация, заемайки 18-то място с едва 25 точки. "Чуковете" са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят позицията си.

Ливърпул демонстрира прогрес в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Мърсисайдци победиха Нотингам Форест като гост с 1:0, след като разгромиха Брайтън с 3:0 в мач от ФА Къп. Преди това отборът записа победа над Съндърланд като гост с 1:0, но претърпя загуба от Манчестър Сити с 1:2. Серията започна с убедителна победа над Нюкасъл с 4:1.



Уест Хам, от своя страна, показва колебливи резултати с една победа, две равенства и една загуба в последните си пет мача. "Чуковете" завършиха 0:0 с Борнемут, победиха Бъртън Албиън с 1:0 за ФА Къп, завършиха наравно 1:1 с Манчестър Юнайтед, победиха Бърнли с 2:0 и загубиха от Челси с 2:3.

Ливърпул разчита на звездата си Флориан Виртц, който се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Германският национал демонстрира отлична форма през последните седмици и ще бъде основна заплаха за защитата на Уест Хам. Мохамед Салах също е на разположение и се очаква да стартира в атаката на "червените".



При гостите Джаръд Боуен и ще носи основната тежест в офанзивен план. Английският национал е най-резултатният играч на "чуковете" през сезона и ще търси възможности да изненада защитата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 30 ноември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Ливърпул победи Уест Хам като гост с 2:0. Преди това, през април 2025 г., "червените" отново надделяха с 2:1 на "Анфийлд".



Историята между двата отбора показва доминация на Ливърпул, който спечели и предишните две срещи с впечатляващи резултати - 5:0 като гост в Премиър лийг през декември 2024 г. и 5:1 на "Анфийлд" в мач от "Карабао Къп" през септември същата година.

Снимки: Gettyimages