ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

Льо Авър ще посрещне лидера в класирането Пари Сен Жермен в мач от поредния кръг на Лига 1. Двубоят на "Стад Осиан" ще започне в 22:05 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Марк Боленжие, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този двубой между отбори от различни полюси в класирането.

Пари Сен Жермен води в Лига 1 с 54 точки от 23 изиграни мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика от 52 отбелязани и само 19 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита.



Льо Авър се намира на 13-та позиция с 26 точки, като тимът е отбелязал едва 20 гола и е допуснал 29. Разликата от 28 точки между двата отбора ясно илюстрира пропастта в класата и възможностите.

Льо Авър демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две загуби и едно равенство. Отборът загуби последния си мач срещу Нант с 0:2, но преди това записа две последователни победи – срещу Тулуза с 2:1 и Страсбург със същия резултат. По-рано тимът претърпя загуба от Ланс с 0:1 и завърши наравно с Монако 0:0.



Пари Сен Жермен идва след равенство 2:2 с Монако в Шампионската лига, победа с 3:0 над Метц в Лига 1, победа с 3:2 като гост на Монако отново в Шампионската лига, изненадваща загуба с 1:3 от Рен и разгромна победа с 5:0 над Марсилия.

Льо Авър ще разчита на своя звезден играч Иса Сумаре, който се очаква да бъде основна заплаха за защитата на парижани. Отборът ще се опита да използва предимството на домакинския терен, за да изненада фаворита.



Пари Сен Жермен ще заложи на младата си звезда УаренЗаир-Емери, който продължава да впечатлява с представянията си през този сезон. Парижани идват след натоварена седмица с мач в Шампионската лига, което може да се отрази на физическото им състояние.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 22 ноември 2025 г. в Париж, когато Пари Сен Жермен постигна убедителна победа с 3:0 в мач от Лига 1. Всъщност, историята не е благосклонна към Льо Авър в последните пет срещи – парижани имат три победи и едно равенство, а единственият мач, завършил с равенство, беше зрелищно 3:3 на 27 април 2024 г.



В последната среща на "Стад Осиан" на 16 август 2024 г., ПСЖ разгроми домакините с 4:1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages