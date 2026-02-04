Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

  • 4 фев 2026 | 14:01
  • 619
  • 0

Високо напрежение има в отбора на Дея спорт след фиаското с 0:3 (19:25, 16:25, 12:25) срещу шампиона Левски в изминалия кръг от efbet Супер Волей в залата на "сините" в столицата.

"Пълно разочарование. Да те бият да, но нека да е достойно! Сякаш отборът беше на екскурзионно летуване! Това видях, но не ми се иска да се случва пак", призна пред "24 часа" президентът и собственик на бургаския клуб д-р Александър Маджуров.

На дневен ред за Дея е важният домакински мач в битката за шестото място в редовния сезон срещу Пирин (Разлог) в събота.

Капитанът Валентин Братоев, който е с разкъсан мускул на прасеца ще поднови тренировки на облекчен режим, с мерака евентуално да помогне срещу Пирин.

На линия е Георги Братоев, който пропусна мача срещу Левски.

