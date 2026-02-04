Популярни
Сериозни проблеми за Ямаха по време на теста на "Сепанг"

  • 4 фев 2026 | 13:35
  • 111
  • 0

Японският производител Ямаха пропусна днешния втори ден на официалния предсезонен тест на „Сепанг“, след като са били открити проблеми в новия V4 двигател на YZR-M1.

Тези дефекти са се проявили още вчера на мотора на Фабио Куартараро, но не това е причина за падането на французина сутринта, което го извади от изпитанията в Малайзия. От съображения за сигурност обаче от Ямаха не се включиха в днешния тестове ден и не е ясно дали ще видим пилотите на марката от Ивата на пистата утре.

„Вчера следобед Фабио имаше технически проблем. А сега, просто от съображения за сигурност, инженерите поискаха да разберат каква е причината за този проблем преди да подновим тестовете.

„Не знаем колко време ще отнеме това. Все още дискутираме неща с Япония, но се надяваме поне да получим отговор възможно най-скоро. Не знаем каква е причината, а наистина искаме да знаем. Това се случи следобед и нямаше общо с неговата катастрофа.

„Ако не е проблем, който създава опасност, ние ще рестартираме скоро. Не знам дали това ще бъде днес, или утре, но ние открихме този проблем вчера и днес, когато пристигнахме на пистата, бяхме помолени да изчакаме, за да могат инженерите да разберат корена на този проблем.

„За късмет ние вече направихме два дни и половина по време на шейкдауна плюс вчера следобед. Не мога да кажа, че сме си изпълнили плана, но 80% от работата е свършена. Винаги е жалко, когато си тук, но не можеш да си на пистата, но за късмет ние успяхме да съберем данни още миналата седмица“, разясни шефът на отбора на Ямаха Маийо Мерегли в хода на днешния тестов ден.

