Фабио Куартараро преустановява участието си в теста в Малайзия

  • 3 фев 2026 | 13:53
  • 251
  • 0
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро няма да участва във втория и третия ден на официалния предсезонен тест в Малайзия след едно бързо падане днес.

Пилотът на Ямаха беше автор на единственото по-сериозно падане в рамките на днешния първи ден на изпитанията на „Сепанг“. Той изпусна машината си в петия завой в рамките на сутрешната сесия, след което трябваше да посети медицинския център на малайзийското трасе.

Впоследствие Куартараро се върна на пистата в следобедните часове, за да завърши деня на деветото място. По-късно обаче стана ясно, че французинът има счупен пръст на дясната ръка и поради тази причина той и екипът му са взели решението той да не участва в оставащите два дни за подготовка край Куала Лумпур.

„Ръката ми е леко натъртена, но пръстът ми е счупен. Така че ние решихме да не участват в следващите два дни на теста. Мисля, че това е за добро. Разбира се, ако беше състезателен уикенд, аз щях да продължа за още два дена. Малко съм тъжен, защото искам да карам, но така е по-добре за първото състезание. Ръката не е голям проблем, но за пръста ми ще е по-добре да си почина“, заяви Куартараро пред официалния сайт на MotoGP, след което обясни и падането си.

„Изпуснах мотора, докато беше доста изправен, не знам точно какво се случи. Но падането беше с висока скорост и навлязох доста на дълбоко в чакъла. За съжаление аз нямах късмет днес, но можеше и да е много по-зле“, обясни френският състезател.

Заради свободата за развитие, с която Ямаха разполага, Куартараро вече направи два пълни тестови дни на „Сепанг“ по време на шейкдауна миналата седмица. Той ще се завърне на пистата по време на финалните два дни за подготовка преди старта на сезон 2026, които ще се проведат на 21 и 22 февруари на „Бурирам“, където седмица по-късно ще бъде открита и новата кампания с Гран При на Тайланд.

Снимки: Gettyimages

