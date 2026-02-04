Халф на Локо (Пд) може да стане национал на Палестина

Палестинската футболна асоциация (PFA) планира да натурализира атакуващия халф на Локомотив Пловдив Франсиско Политино. Новината беше съобщена първоначално от Palestine Sports Network, а впоследствие потвърдена и от Football Palestine.

Според информацията са проведени разговори между настоящия треньорски щаб на националния отбор на Палестина и атакуващия футболист на Локомотив Пловдив – Джани Франсиско Политино Тума, като административните процедури все още не са напълно финализирани.

Последният натурализиран играч в мъжкия национален отбор на Палестина е бил Емилио Саба, а федерацията вече е осигурила и ангажимент на Мохамед Джамхур (15 г.), който се развива в академията на Интер Маями.

Политино има право да представлява Палестина чрез майка си Сандра, чиято фамилия – Тума, е добре позната сред палестинските среди.

Националният отбор на Палестина изпитва сериозен недостиг на бързи и технични крила, като през последното десетилетие страната почти не е произвеждала подобен тип футболисти. Бадр Муса е единственият продукт на местните първенства, който донякъде отговаря на този профил. В краткосрочен план селекционерите разчитат основно на родения в Ливан Мохамед Хебус и на родения в Швеция Адам Кайед.



До момента Политино има 5 гола и 3 асистенции в 65 мача в Първа Лига с екипите на Берое и Локомотив Пловдив.