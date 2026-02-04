Пуснаха на търг две уникални картини на Зума, подписани лично от него

Фен клуб Локомотив Пловдив обяви търг за две уникални картини на Христо Бонев, подписани лично от легендата на черно-белите и на българския футбол.

Те са в комплект с картичка и мини плакет по случай 40 години от спечелването на Купата на Съветската армия с оригиналните подписи на голмайсторите от финала.



Търгът се организира в полза на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, като всички събрани средства ще бъдат дарени за подкрепа на инициативите, свързани със 100-годишния юбилей на клуба и съхраняването на неговата история, уточниха от фенклуба на Локомотив Пловдив.

Начин за участие:



Наддаването се извършва в коментар под всяка от картините във Фейсбук страницата на Фенклуб Локомотив Пловдив, като всяка следваща оферта трябва да бъде по-висока от предходната.



Краен срок за участие: 07.02.2026г -19:26ч



Изказваме искрена благодарност на Христо Бонев за жеста и подкрепата към каузата на Локомотив Пловдив.



Нека заедно покажем, че черно-бялото сърце бие силно, когато става дума за история, памет и бъдеще, написаха още от Фен клуб Локомотив Пловдив.