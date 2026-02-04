Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола със силно политизирана реч

Гуардиола със силно политизирана реч

  • 4 фев 2026 | 11:15
  • 2016
  • 1
Гуардиола със силно политизирана реч

Мениджърът на английския гранд Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, обеща да продължи да използва трибуната, което има, за да се застъпва за жертвите на глобалните конфликти и насилието по света. Испанецът говори на пресконференция преди полуфинала за Купата на лигата срещу Нюкасъл, пет дни след като изрази подкрепата си за децата в окупираните палестински територии по време на благотворителен концерт в Барселона.

„Никога в историята на човечеството не сме имали информацията пред очите си толкова ясно, колкото сега“, заяви Гуардиола пред медиите, цитиран от агенция Ройтерс. „Геноцидът в Палестина, това, което се случи в Украйна, в Русия, ставащото по целия свят - в Судан, навсякъде. Това, което се случва пред очите ни? Искате да го видите ли? Това са наши проблеми като човешки същества. Проблемите са наши“, добави той. Гуардиола изрази мнение, че обществото трябва да работи колективно, за да се подобри. „Вижте какво стана в САЩ, Рене Гуд и Алекс Прети бяха убити. Кажете ми как може някой да защитава това?“, коментира испанецът по адрес на убийствата на двама американски граждани от страна на служители на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, които доведоха до масови протести в страната.

„Когато гледам снимките, много ме боли. Това е причината да се изказвам така при всяка възможност, за да направим обществото по-добро, ще опитам и ще бъда там. През цялото време. За моите деца, семейството ми, за вас. Няма перфектно общество, никъде не е перфектно, аз не съм перфектен - всички трябва да се стараем, за да бъдем по-добри“, каза още Гуардиола.

Снимки: Gettyimages

