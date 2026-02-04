Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

Манчестър Сити и Нюкасъл ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от полуфиналите в турнира "Карабао Къп". Срещата на "Етихад" е с начален час 22:00 часа, а "гражданите" имат предимство, след като в първия двубой се наложиха с 2:0. Съперникът обаче не е за подценяване и крайният победител още не е ясен.

Манчестър Сити влиза в мача с непостоянна форма, записвайки две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Гражданите" завършиха наравно 2:2 с Тотнъм в Премиър лийг през уикенда, преди това победиха Галатасарай с 2:0 в Шампионската лига и Уулвърхамптън със същия резултат в първенството. Серията включва и две разочароващи загуби - от Бодьо/Глимт с 1:3 в ШЛ и от градския съперник Манчестър Юнайтед с 0:2 в Премиър лийг.



От своя страна, Нюкасъл преминава през труден период с една победа, две равенства и две загуби. "Свраките" загубиха от Ливърпул с 1:4 в първенството, завършиха наравно 1:1 с Пари Сен Жермен в Шампионската лига и претърпяха поражение от Астън Вила с 0:2 в Премиър лийг. Единствената им победа дойде срещу ПСВ Айндховен с 3:0, а преди това записаха равенство 0:0 с Уулвърхамптън в шампионата.

Манчестър Сити разполага с много класа в предни позиции, като Ерлинг Холанд и Фил Фоудън ще са ключови фигури в тима на Пеп Гуардиола. "Гражданите" са колебливи в защита, където продължават да имат много контузени, но пред своя публика рядко допускат грешни стъпки.



Нюкасъл ще разчита на бразилския халф Бруно Гимараеш, който дирижира играта на отбора. Неговите качества в средата на терена и способността му да организира атаките ще бъдат от решаващо значение за "свраките" в опита им да се противопоставят на силния състав на Манчестър Сити.

На 13 януари Манчестър Сити победи Нюкасъл като гост с 2:0, а попаденията отбелязаха Антоан Семеньо и Раян Шерки. Преди това, в мач от Премиър лийг на 22 ноември 2025 г., "свраките" успя да надделеят над "гражданите" с 2:1 на своя стадион.



В последните пет срещи между двата отбора Манчестър Сити има превес с три победи, едно равенство и една загуба. Особено впечатляваща беше победата на "гражданите" с 4:0 на 15 февруари 2025 г. в мач от Премиър лийг.