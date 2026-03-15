»
  3. Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

  • 15 март 2026 | 17:15
Според Дрикус дю Плеси никой не бива да отписва Шон Стрикланд.

Стрикланд ще се изправи срещу шампиона на UFC в средна категория Хамзат Чимаев в главния двубой на UFC 328 през май. Чимаев спечели титлата след доминация срещу дю Плеси през август, а предвид двата мача на южноафриканеца със Стрикланд, бившият шампион има богат опит и срещу двамата бойци. Дю Плеси вярва, че когато те се срещнат това лято, Стрикланд има добри шансове да поднесе изненада.

„Знам, че Имавов и Хамзат някак си не искат да се бият един с друг. Не съм особено развълнуван за този мач“, заяви дю Плеси пред SA Boxing Talk. „Малко хора са. Но мачът със Стрикланд? Аз се бих със Стрикланд. В стойка Стрикланд определено побеждава Хамзат, със сигурност. Хамзат е проблем, когато те повали на земята. Виждали сме го много пъти. Но Стрикланд прави нещо брилянтно – аз го съборих седем пъти. Начинът, по който се изправя – невероятно трудно е да го задържиш долу. В "Xtreme Couture" са специалисти в изправянето на крака. А Стрикланд е много по-силен, отколкото хората си мислят. Смятам, че той има много добър шанс в този двубой.“

След като е прекарал 50 минути в клетката със Стрикланд, Дю Плеси знае, че бившият шампион в средна категория носи уникални предизвикателства, за които е трудно да се подготвиш и може да постави Чимаев в неизгодна позиция още в началото.

„Когато се биеш с боец като Стрикланд, имаш един рунд, в който ще ти е трудно, защото трябва да го разгадаеш“, обясни дю Плеси. „Той има странен стил, който изглежда грешен. Изобщо не изглежда много плашещо, когато го гледаш как се бие, но когато си вътре с него, той прави нещата по свой начин и го прави брилянтно.“

