  Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

  15 март 2026 | 18:50
Майк Матета постигна брутален нокаут в събота, след като свали на земята противник, който се опита да го атакува с "летящ" ритник.

Впечатляващият завършек на срещата се случи в главното събитие на галата SFL 4 в Нова Зеландия.

В момент, в който Елано Андраде реши да скочи във въздуха в опит да изненада боеца с прякор, "Кървав диамант", се случи точно обратното. Ветеранът от UFC с три мача в организацията нанесе перфектно пласиран контриращ ляв прав, който повали Андраде и го изпрати в безпомощно състояние на пода.

Мачът беше прекратен само секунда по-късно, тъй като Андраде очевидно не можеше да продължи, а "Кървав диамант" небрежно се обърна и се оттегли.

След като се присъедини към UFC с актив от 4 победи и 1 загуба в кариерата си, Матета изпита трудности да постигне същия успех в октагона. Той претърпя загуба чрез събмишън от Джеремая Уелс в дебюта си, след което допусна две поредни поражения с решения срещу Орион Кос и Чарлс Радке.

Това доведе до освобождаването му от UFC, а серията му от загуби продължи с още две поражения, преди най-накрая да се върне към победите през миналия ноември с нокаут. С бруталния си нокаут над Андраде в събота в Нова Зеландия, "Кървав диамант" записа втора поредна победа.

