Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

Стоян Добрев посочи неразбориите в националния отбор по борба на България в класическия стил като основна причина да се оттегли от поста на старши треньор. Наставникът отбеляза, че това решение е назряло от известно време и то е най-доброто за българската борба.

Пред БНТ Добрев благодари на президента на централата в лицето на Станка Златева, но заяви, че най-губещи са момчетата, които не могат да се състезават за отбора.

„Да, ситуацията е тъжна, най-вече заради момчетата. Приключва нашата съвместна работа и всеки тръгва по своя път“, бяха първите му думи.

Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

„Така прецених, това решение не е от днес или вчера, назряло е от известно време. Прецених, че не мога с нищо да помогна на българската борба. Направих каквото можах и реших, че по-добрият вариант е да се оттегля и да дойдат други хора. Искам да благодаря на Станка Златева, на момчетата, които бяха плътно зад мен. Те бяха моят стимул и мотивация да работя. Мисля, че опитах. Моята цел бе да помогна на борбата, но в случая видях, че е по-добре да спра и да се оттегля.“

Той говори за разделението в българската борба и колко влияе относно представянето на националните отбори.

„Това е безспорен факт. Това е обстановка, която продължава вече около една година и не е добре за никой. И вчера на срещата казах на момчетата, че това не е добре за никой, просто съжалявам много. Исках да помогна, но в тази ситуация…Аз и предишният път казах, че най-губещите са момчетата, защото те имат малък период от възможност, в която да се реализират и те го пропускат."

„Не искам да давам съвети на раздяла. На момчетата искам да кажа, че те трябва да следват своите мечти и да се съобразяват с определени хора, защото всичко е в техните ръце. Когато ти си решен да постигнеш даден цел, ти я постигаш. Понякога си длъжен да направиш компромис и да се отделиш от този начертан път, който си имал, но в крайна сметка продължаваш напред. Реализираш тази своя мечта и показваш на хората, че успяваш, а не да търсиш причини в другите. В края на краищата човек сам си носи кръста. Болно ми е за тези момчета, говоря за българските. Нямам нищо против чуждите да помагат на нашата борба, но ми е мъчно за момчета като Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе цялата приказка.“

Наставникът коментира и въпроса, свързан с евентуални компромиси от двете страни.

„Винаги има място за компромиси. Знаете, че федерацията е институция и си има свои правила. Бях нает от ръководителите в нея и длъжен да спазвам тази насока. Винаги има възможност за отстъпление. Не виждам това его на кого помага, аз винаги съм бил в това да работим в името на борбата. Треньорите, директорите и президентите сме спомагателен персонал, можем само да им помогнем на децата.“

„Информирал съм вече Станка Златева. Това не е мое своеволие, просто неразбориите в отбора ме принудиха да взема това крайно решение“, заяви Добрев.