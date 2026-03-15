Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

ММА боецът в тежка категория, Тай Туиваса, ще се опита да прекъсне негативната си серия от шест поредни загуби, когато се завърне в октагона за събитието UFC Пърт. Заедно с него участие в галавечерта ще вземат и други местни звезди като Стив Ерцег и Джуниър Тафа.

От UFC обявиха в събота, че Туиваса ще се изправи срещу Шон Шараф при завръщането на организацията в Австралия на 2 май.

След впечатляваща серия от пет поредни победи, завършила с брутален нокаут над Дерик Люис през 2022 г., Туиваса беше близо до мач за титлата. Последва обаче загуба от Сирил Ган, която постави началото на серия от още пет поражения, последното от които с решение срещу Талисон Тейшейра на UFC 325 през февруари.

Неговият опонент, Шараф, е с баланс 0-2 в UFC, като и двете му битки приключват с нокаут. Той ще се опита да обърне нещата в своя полза, пътувайки до Австралия, за да се изправи срещу Туйваса пред родната му публика. Двубоят в тежка категория е част от бойна карта, оглавявана от битката между бившия шампион на UFC в полусредна категория Джак Дела Мадалена и Карлос Пратес. В събитието ще участва и бившият претендент за титлата в категория муха Стив Ерцег, който ще се изправи срещу Тим Елиът.

След три поредни загуби, Ерцег се завърна към победите с успех със съдийско решение над Оде Озбърн през август. Сега му предстои сблъсък с Елиът, който е в серия от две поредни победи със събмишън над Кай Асакура и Сумудаержи.

Друг любимец на местната публика, Кам Роустън, ще се опита да продължи перфектния си старт в октагона (2-0), изправяйки се срещу Робърт Бричек в мач от средна категория. Джуниър Тафа също се присъединява към събитието, като ще кръстоса ръкавици с Кевин Крисчън в полутежка категория, като и двамата бойци търсят завръщане към победите след скорошни загуби.

Джейкъб Малкун ще се изправи срещу граплинг специалиста - Джералд Меершерт. Малкун е в серия от две поредни победи, докато Меершерт е допуснал четири поредни поражения и се нуждае от успех.