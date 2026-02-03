Влади Гърков и Сен Назер с ценна победа във Франция

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер прекъснаха черната си серия от 4 поредни загуби във френската Marmara Spike Ligue и записа ценна 7-а победа. Воденият от Педро Уехара обърна и се наложи у дома над Нарбон с 3:1 (31:33, 25:17, 25:19, 25:23) в среща от междинния 19-и кръг на първенството, играна тази вечер пред над 1300 зрители в зала "Кубертен".

По този начин Сен-Назер е на предпоследното 13-о място във временното класиране със 7 победи, 12 загуби и 18 точки, но продължава да е в борбата за оцеляване във френския елит. В редовния 20-и кръг Гърков и компания са гости на последния в подреждането Аячо. Мачът е в събота (7 февруари) от 21,00 часа българско време.

Владимир Гърков отново влезе кратко като резерва за Сен-Назер в първия и третия гейм само за изпълнение на сервис и не се отчете с нито една точка.

Над всички за домакините бе германският национал Филип Йон с 23 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +17), а Мартин Лицек добави още 15 точки за победата.

За тима на Нарбон Михаел Червински реализира 20 точки (2 блока, 1 ас и 42% ефективност в атака - +9), а Пелегрим Варгас и Лиъм Пейт завършиха с 16 и 15 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.