  Влади Гърков и Сен Назер с 12-а загуба във Франция

Влади Гърков и Сен Назер с 12-а загуба във Франция

  • 30 яну 2026 | 18:46
Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха 4-а поредна и общо 12-а загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим падна като домакин от Тулуза с 0:3 (21:25, 23:25, 16:25) в изтеглен мач от 18-ия кръг на първенството, игран късно снощи пред над 1300 зрители в зала "Кубертен".

По този начин Сен-Назер е на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 12 загуби и 15 точки. В следващия, междинен, 19-и кръг Гърков и компания ще са отново домакини, но на Нарбон. Мачът е във вторник (3 февруари) от 21,00 часа българско време.

Владимир Гърков влезе кратко като резерва за Сен-Назер във втория и третия гейм само за изпълнение на сервис и не се отчете с нито една точка.

Най-резултатен за домакините стана Кейлъб Дженис с 14 точки (1 блок 72% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +8).

За тима на Тулуза над всички бе Пиер Деруйлон със страхотните 21 точки (1 блок, 1 ас и 73% ефективност в атака - +19) за победата.

