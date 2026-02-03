Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата - на живо с награждаването на разградчани и коментара на Нико Петров и Светльо Дяков
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: По-добри сме от Левски

Чочев: По-добри сме от Левски

  • 3 фев 2026 | 20:35
  • 345
  • 0
Чочев: По-добри сме от Левски

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе много доволен от спечелването на Суперкупата на България срещу Левски. Полузащитникът е на мнение, че “орлите” са по-класният отбор от “сините”

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

“С всяка следваща година става все по-трудно. Отборите се амбицират срещу нас, но ние съумяваме да спечелим. Мисля, че показваме, че ние сме най-стойностният отбор. Ние показахме много силна игра днес, но в първенството ще е много трудно. Изоставаме с доста точки, но мисля, че ние сме по-добрият отбор”, каза Чочев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 17657
  • 17
Похвалиха българско крило в Италия

Похвалиха българско крило в Италия

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 1567
  • 0
Янтра се раздели с халф

Янтра се раздели с халф

  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 1614
  • 1
Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

Бивш голаджия на Ботев и Лудогорец ще играе в Португалия

  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 2378
  • 0
Спартак (Варна) привлече бивш национал

Спартак (Варна) привлече бивш национал

  • 3 фев 2026 | 14:47
  • 9198
  • 9
Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

Талант на Ботев (Пловдив) подписа със Сасуоло

  • 3 фев 2026 | 14:29
  • 6582
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 134804
  • 533
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 6963
  • 12
Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

Веласкес каза на конкурентите кой е лидерът и отсече: Изключително съм горд, спокойно можеше да спечелим!

  • 3 фев 2026 | 20:41
  • 1939
  • 0
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 5385
  • 0
Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

Филип Кръстев отива в Гьозтепе при Станимир Стоилов

  • 3 фев 2026 | 19:49
  • 8465
  • 13
Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

Везенков и Олимпиакос не издържаха теста в Дубай

  • 3 фев 2026 | 20:29
  • 9474
  • 3