Чочев: По-добри сме от Левски

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе много доволен от спечелването на Суперкупата на България срещу Левски. Полузащитникът е на мнение, че “орлите” са по-класният отбор от “сините”

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

“С всяка следваща година става все по-трудно. Отборите се амбицират срещу нас, но ние съумяваме да спечелим. Мисля, че показваме, че ние сме най-стойностният отбор. Ние показахме много силна игра днес, но в първенството ще е много трудно. Изоставаме с доста точки, но мисля, че ние сме по-добрият отбор”, каза Чочев.