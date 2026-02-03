Текпетей: Понякога не трябва да играеш красив футбол, а да печелиш

Героят за Лудогорец - Бърнард Текпетей, който отбеляза победния гол срещу Левски за Суперкупата на България, не скри радостта си след края на срещата. Крилото се включи от резервната скамейка и само минута по-късно се разписа във вратата на Светослав Вуцов.

"Благодарен съм на Господ! Откакто се върнах, за мен не е лесно, но съм щастлив. Радвам се, че помогнах да спечелим купата. Двубоят е много “горещ”, когато влезеш през втората част. Напрежението става все по-голямо. Най-важното е, че спечелихме.

Когато си играл такива мачове, няма добър футбол, а битка. Това видяхме и днес. Понякога не трябва да играеш красив футбол, а да печелиш единоборствата. Не можем да се предадем.

Победихме и тяхната увереност ще спадне. След седмица отново ще играем с тях в Разград. Левски трябва да държи главата горе. Ние трябва да подобрим, каквото можем. Няма да се предадем. Шампионатът няма да бъде лесен за тях. Ще го направим много труден", сподели Текпетей.