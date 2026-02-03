Популярни
Лудогорец повали Левски и грабна Суперкупата
  3. Пер-Матиас Хьогмо: Левски е добър отбор, винаги трябва да бъдем пределно концентрирани

  • 3 фев 2026 | 20:23
  • 796
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо сподели мнението си след успеха над Левски (1:0) за Суперкупата на България. "Орлите" спечелиха трофея за девети път, а наставникът похвали своите футболисти за начина, по който изиграха мача.

"Много обичам този клуб! И персонала, и играчите са страхотни. Те винаги искат да печелят. Говорихме много преди срещата, че трябва да се опитваме да се подобряваме и да спазваме добра дистанция в отбрана и в същото време да бъдем опасни в атака. Не започнахме по най-добрия начин, но след 15-20 минута поехме инициативата. Имахме няколко добри възможности за гол. През второто полувреме вкарахме страхотен гол, а след него имахме шанс за втори и дори трети.

Опитваме се да контролираме двубоя. Най-важен е начинът, по който играеш в атака - да бъдеш близо до съперника. Може би трябваше да бягаме малко повече през първото полувреме.

Никога няма гаранция за нищо във футбола. Ако вършиш своята работа добре и следваш плана си, шансовете за победа са добри. Справяме се много добре с групата. Обичам тези момчета! Продължаваме да запазваме спокойствие и играем двубоите по начина, по който аз искам.

Винаги поставяме фокуса върху начина, по който играем футбол. Играчите поемат все повече отговорности и по този начин се подобряваме заедно. 

Всеки един двубой ни помага, защото все повече и повече играчи трупат минути. Някои от тях се завръщат след контузии. Щастливи сме да видим Серджио Падт, Куртулуш, Квадво Дуа, така че всеки следващ мач ни помага да се подобряваме.

Всеки мач, който играем, означава една стъпка в правилната посока. Този двубой беше много полезен за нас. Левски е добър отбор, винаги трябва да бъдем пределно концентрирани срещу такива отбори", заяви Хьогмо.

