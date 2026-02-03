Популярни
  3. Комо се похвали с шведски талант, който беше желан от Челси

  • 3 фев 2026 | 20:05
  • 407
  • 0
Комо се похвали с шведски талант, който беше желан от Челси

От Комо официално обявиха привличането на 18-годишния Адриан Лахдо от Хамарби. Смята се, че сумата по трансфера е около 12 млн. евро, а договорът на младия полузащитник е до лятото на 2031 година.

Сделката между двата клуба е била приключена в последните минути на трансферния прозорец в Италия, като Комо е успял да се пребори за подписа на играча в конкуренцията на Челси. Лахдо е сред най-големите таланти в Швеция, като успя да изиграе 19 мача с 2 гола и 3 асистенции за първия състав на родния си клуб. Той също така има 8 двубоя за националния отбор на страната до 19 години.

Снимки: Imago

