Комо се похвали с шведски талант, който беше желан от Челси

От Комо официално обявиха привличането на 18-годишния Адриан Лахдо от Хамарби. Смята се, че сумата по трансфера е около 12 млн. евро, а договорът на младия полузащитник е до лятото на 2031 година.

Сделката между двата клуба е била приключена в последните минути на трансферния прозорец в Италия, като Комо е успял да се пребори за подписа на играча в конкуренцията на Челси. Лахдо е сред най-големите таланти в Швеция, като успя да изиграе 19 мача с 2 гола и 3 асистенции за първия състав на родния си клуб. Той също така има 8 двубоя за националния отбор на страната до 19 години.

Como 1907 are delighted to announce the permanent signing of 18-year-old Swedish midfielder Adrian Lahdo from @hammarbyfotboll until 2031.



— Como1907 (@Como_1907) February 3, 2026

Снимки: Imago