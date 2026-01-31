Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
Нападателят на Комо Патрик Кутроне стана съотборник на Валентин Антов в Монца, съобщи клубът от Серия "Б". Споразумението е за наем до края на този сезон с опция за закупуване при определени условия.

Кутроне е част от Комо от лятото на 2022 г. Юношата на Милан прекара първата част от сезона под наем в Парма, където записа 17 мача във всички състезания и отбеляза един гол. Нападателят, който ще носи фланелката с номер 10 в Монца, е играл преди това и за Уулвърхамптън, Емполи, Валенсия и Фиорентина.

