Последният в Серия "А" взе решение относно треньорския си пост

Последният в Серия "А" Верона е решил да се довери на Паоло Самарко като временен треньор след уволнението на Паоло Дзанети, обявиха от клуба.

Още един италиански опашкар се раздели с треньора си

Именно наставникът на Примаверата беше избран да води тренировките на тима след вчерашното освобождаване на Дзанети. Днес пък стана ясно, че „мастифите“ поне засега няма да назначават нов треньор и така ще дадат възможност на Самарко. Единственият треньорски опит на 42-годишния специалист в мъжкия футбол е от сезон 2021/22 начело на Амброзиана в Серия D. Впоследствие той пое Примаверата на Верона.

Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.



Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.#HVFC pic.twitter.com/ZJGcRN0tzP — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 3, 2026

В момента „джалоблу“ имат само 14 точки след две победи, осем равенства и 13 загуби, заради което са на дъното в Серия "А". Следващият им мач е петъчното домакинство на предпоследния Пиза, който също обяви новия си наставник днес – 33-годишния швед Оскар Хилемарк.

Следвай ни:

Снимки: Imago