Станислав Генчев: Мачът ще е добра подоготвка за двата отбора за първенството

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев пристигна на Националния стадион за двубоя между Лудогорец и Левски за Суперкупата на България. Според него този мач няма да бъде решаващ в битката за шампионската титла.
"Идвам като фен. Просто ми е интересен двубоят, а и в събота имаме мач с Лудогорец. Съмнявам се, че този мач ще предопредели развитието в шампионата. Просто добра подготовка за двата отбора за първенството", сподели Генчев.