Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  Sportal.bg
  Левски
Станислав Генчев: Мачът ще е добра подоготвка за двата отбора за първенството

  • 3 фев 2026 | 17:31
  • 137
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев пристигна на Националния стадион за двубоя между Лудогорец и Левски за Суперкупата на България. Според него този мач няма да бъде решаващ в битката за шампионската титла.

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

"Идвам като фен. Просто ми е интересен двубоят, а и в събота имаме мач с Лудогорец. Съмнявам се, че този мач ще предопредели развитието в шампионата. Просто добра подготовка за двата отбора за първенството", сподели Генчев.

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6529
  • 7
  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 968
  • 0
  • 3 фев 2026 | 15:29
  • 1144
  • 0
  • 3 фев 2026 | 15:10
  • 1628
  • 0
  • 3 фев 2026 | 14:47
  • 6053
  • 9
  • 3 фев 2026 | 14:29
  • 5171
  • 1
  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 14084
  • 34
  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28355
  • 86
  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9962
  • 7
  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6529
  • 7
  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1090
  • 0
  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4310
  • 0