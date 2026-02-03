Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова ще стъпи в своята последна битка на ринга на 21-и март.

Първо в студиото на “Sportal Fight Club” двукратната световна шампионка Международната федерация по муай тай сподели, че ще направи своя бенефис, като оглави бойна галавечер в София. Състезателката на СК “Армеец” със 17 професионални срещи зад гърба си ще бъде в ролята не само на участник, но и организатор на галата, която ще се проведе в евент-център “Тента“.

Теодора Кирилова спечели световната титла по муай тай с нокаут

Събитието ще предложи на феновете на бойните спортове битки по правилата на професионалния кикбокс и муай тай с ММА ръкавици. Кирилова допълни, че на ринга в София ще се качат и други доказани имена като Мартин Копривленски, Даниел Гецов, Михаил Велчовски, Петър Стойков, Константин Стойков и други. Представителят на бойната фамилия Копривленски ще премери сили в турнир от четирима бойци в категория до 77 килограма. Победителят в турнира ще бъде определен в рамките на една вечер. Кирилова сподели, че в надпреварата ще се включи и боец от Турция с над 50 профи срещи в актива си и битки в популярни бойни вериги като GLORY и Kunlun Fight.

За медията ни носителката на три европейски титли при професионалистите сподели, че не е взела лесно решението за оттеглянето си от състезателния спорт, но за нея е важно да се оттегли, докато е на върха и по достоен начин. Кирилова сподели още, че ще продължи пътя си в бойните спортове, но чрез треньорска и други дейности.

Вижте цялото интервю с муай тай и кикбокс майсторката тук: