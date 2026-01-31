Верстапен остана доволен от работата на двигателя на Ред Бул в Барселона

Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  31 яну 2026
Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен остана доволен от работата на новия двигател на Ред Бул по време на шейкдауна в Барселона, но добави, че Биковете имат още доста работа за вършене по неговото усъвършенстване.

Верстапен имаше първа възможност да тества в реални условия задвижващата система, която Ред Бул разработи в партньорство с Форд по време на шейкдауна в Барселона през тази седмица. В края на петдневната тестова сесия той направи кратък коментар за работата на двигателя на Биковете, който, по неговите думи, все още е в процес на развитие.

„Все още е работа в прогрес, но смятам, че ние стартирахме доста добре. Формулата е много сложна за всички, все още има доста работа за вършене, но това е нормално“, каза Верстапен пред официалния сайт на Формула 1.

Снимки: Oracle Red Bull Racing

