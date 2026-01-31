Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

  • 31 яну 2026 | 15:57
  • 249
  • 0
Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Плановете на бившия пилот на Алпин във Формула 1 Джак Дуън да се състезава в японската Супер Формула през сезон 2026 пропаднаха в последния момент.

Австралиецът преговаряше с отбора на Кондо Рейсинг, но разговорите между двете страни не доведоха до подписване на договор между тях. Вместо това японският тим избра да заложи на Укио Сасахара, който ще партнира на британеца Люк Браунинг, който ще комбинира участието си в Супер Формула с ангажимент като резервен пилот на Уилямс във Формула 1.

Дуън участва на тестовете за новаци в Супер Формула на „Сузука“ през декември, когато направи три катастрофи в три дни на един и същ завой. Това със сигурност не помогна на неговата кауза да си осигури титулярно място, както и фактът, че той не е осигурил бюджетът, който е бил очакван от него.

Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой
Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

По този начин Дуън се размина не само с мястото в Кондо Рейсинг, но и с възможността да подпише директно с Тойота, което щеше да включва и позиция като резервен състезател в екипа на Хаас във Формула 1. Тази врата все още не е напълно затворена пред австралиеца, но неговото бъдеще в моторните спортове изглежда много несигурно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

  • 31 яну 2026 | 13:40
  • 753
  • 0
Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

  • 31 яну 2026 | 13:28
  • 4664
  • 0
Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

  • 30 яну 2026 | 20:14
  • 2864
  • 0
Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

  • 30 яну 2026 | 19:52
  • 7541
  • 1
Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

  • 30 яну 2026 | 18:12
  • 5462
  • 3
Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

  • 30 яну 2026 | 17:55
  • 6325
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 29486
  • 47
Съставите на Лийдс и Арсенал: Илия Груев и Кай Хавертц са титуляри

Съставите на Лийдс и Арсенал: Илия Груев и Кай Хавертц са титуляри

  • 31 яну 2026 | 16:20
  • 1614
  • 3
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 2685
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 23882
  • 12
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 11102
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 18822
  • 33