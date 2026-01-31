Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Плановете на бившия пилот на Алпин във Формула 1 Джак Дуън да се състезава в японската Супер Формула през сезон 2026 пропаднаха в последния момент.

Австралиецът преговаряше с отбора на Кондо Рейсинг, но разговорите между двете страни не доведоха до подписване на договор между тях. Вместо това японският тим избра да заложи на Укио Сасахара, който ще партнира на британеца Люк Браунинг, който ще комбинира участието си в Супер Формула с ангажимент като резервен пилот на Уилямс във Формула 1.

Дуън участва на тестовете за новаци в Супер Формула на „Сузука“ през декември, когато направи три катастрофи в три дни на един и същ завой. Това със сигурност не помогна на неговата кауза да си осигури титулярно място, както и фактът, че той не е осигурил бюджетът, който е бил очакван от него.

Джак Дуън с три катастрофи за три дни на един и същ завой

По този начин Дуън се размина не само с мястото в Кондо Рейсинг, но и с възможността да подпише директно с Тойота, което щеше да включва и позиция като резервен състезател в екипа на Хаас във Формула 1. Тази врата все още не е напълно затворена пред австралиеца, но неговото бъдеще в моторните спортове изглежда много несигурно.

