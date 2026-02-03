Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Апоел Тел Авив готви трансферен удар

  • 3 фев 2026 | 15:07
  • 508
  • 0
Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Хитът на сезона в Евролигата Апоел Тел Авив е на пазара на играчи и според публикации от Израел, клубът се е прицелил в две сериозни имена - Гершон Ябуселе и Найджъл Хейс-Дейвис.

Трансферният период в европейския баскетбол и НБА е в разгара си, като крайният срок за размени на играчи в НБА изтича на 5 февруари. Клубовете от Евролигата следят с голям интерес случващото се отвъд океана, фокусирайки се върху играчи, които евентуално ще станат свободни агенти. Крайният срок за входящи трансфери в Евролигата е 25 февруари.

Според израелската медия Sport5, доскорошният лидер в Евролигата сериозно разглежда Гершон Ябуселе и Найджъл Хейс-Дейвис, като дава приоритет на френското крило и бивш играч на Реал Мадрид. Смята се, че ръководството на отбора вече е влязло в контакт с 30-годишния Ябуселе, носил екипите на Бостън Селтикс и Филаделфия 76ърс, а в момента баскетболист на Ню Йорк Никс.

"Един измежду Найджъл Хейс-Дейвис или Гершон Ябуселе ще завърши сезона с екипа на Апоел Тел Авив", прогнозират от Sport5..

Найджъл Хейс-Дейвис пък в момента играе за Финикс Сънс, след като през миналия сезон триумфира в Евролигата с Фенербахче и бе обявен за MVP на Финалната четворка на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Обявиха началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на Евролигата в Атина

Обявиха началната дата за закупуване на билети за Финалната четворка на Евролигата в Атина

  • 3 фев 2026 | 09:56
  • 812
  • 0
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 7007
  • 4
Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

  • 2 фев 2026 | 23:00
  • 1778
  • 0
Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

  • 2 фев 2026 | 16:33
  • 1258
  • 0
Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

  • 1 фев 2026 | 19:35
  • 26339
  • 5
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

  • 1 фев 2026 | 18:38
  • 1628
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 20964
  • 80
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 28473
  • 145
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 6129
  • 3
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 2461
  • 4
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 3284
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 10246
  • 18