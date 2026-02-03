Апоел Тел Авив готви трансферен удар

Хитът на сезона в Евролигата Апоел Тел Авив е на пазара на играчи и според публикации от Израел, клубът се е прицелил в две сериозни имена - Гершон Ябуселе и Найджъл Хейс-Дейвис.

Трансферният период в европейския баскетбол и НБА е в разгара си, като крайният срок за размени на играчи в НБА изтича на 5 февруари. Клубовете от Евролигата следят с голям интерес случващото се отвъд океана, фокусирайки се върху играчи, които евентуално ще станат свободни агенти. Крайният срок за входящи трансфери в Евролигата е 25 февруари.

Според израелската медия Sport5, доскорошният лидер в Евролигата сериозно разглежда Гершон Ябуселе и Найджъл Хейс-Дейвис, като дава приоритет на френското крило и бивш играч на Реал Мадрид. Смята се, че ръководството на отбора вече е влязло в контакт с 30-годишния Ябуселе, носил екипите на Бостън Селтикс и Филаделфия 76ърс, а в момента баскетболист на Ню Йорк Никс.

"Един измежду Найджъл Хейс-Дейвис или Гершон Ябуселе ще завърши сезона с екипа на Апоел Тел Авив", прогнозират от Sport5..

Найджъл Хейс-Дейвис пък в момента играе за Финикс Сънс, след като през миналия сезон триумфира в Евролигата с Фенербахче и бе обявен за MVP на Финалната четворка на турнира.

Снимки: Gettyimages