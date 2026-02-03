Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Само четири мача в НБА тази нощ

Само четири мача в НБА тази нощ

  • 3 фев 2026 | 02:00
  • 101
  • 0
Само четири мача в НБА тази нощ

Днес е една от по-спокойните нощи в НБА. Ще се изиграят само четири мача. Това обаче не означава, че няма да е интересно.

Срещите започнаха с ранен двубой между Шарлът Хорнетс и Ню Орлиънс Пеликанс. "Стършелите" продължиха победния си ход със седми пореден успех след 102:95 в своя полза.

В 02:00 часа Индиана Пейсърс приема Хюстън Рокетс. "Пешеходците" търсят трета поредна победа, с която да се отлепят от дъното на Изток. Същото обаче се отнася и за гостите, които се борят за челните места на Запад.

С половин час по-късно стартира мачът на Мемфис Гризлис и Минесота Тимбъруулвс.

Последният двубой за днес е с най-голям заряд. В него Лос Анджелис Клипърс приема Филаделфия 76.

